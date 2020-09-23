Под Киевом нашли застреленным угонщика автомобилей

Под Киевом нашли застреленным угонщика автомобилей

В поселке Ворзель Киевской области нашли на дороге мертвого 40-летнего мужчину, который ранее был судим за угон автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительной информации, убийство произошло днем 21 сентября. В полицию об убитом сообщили в 14:00. На место происшествия немедленно отправили следственно-оперативную группу, кинологов, патрульных полицейских и экспертов.

Оказалось, что у мужчины смертельное огнестрельное ранение в голову. Его личность быстро установили. Ранее он отбывал наказание за угон автомобилей.

По данному факту открыто уголовное производство. Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Киевской области полицейские задержали участников большой преступной группы, которые угоняли автомобили. Пятеро злоумышленников причастны к угонам как минимум 23 машины в Киеве и Киевской области. Если владелец не соглашался платить за возвращение угнанного автомобиля, то его разбирали на запчасти и продавали.


: Максимов Віталій, Тудей

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