Под Киевом нашли застреленным угонщика автомобилей

В поселке Ворзель Киевской области нашли на дороге мертвого 40-летнего мужчину, который ранее был судим за угон автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительной информации, убийство произошло днем 21 сентября. В полицию об убитом сообщили в 14:00. На место происшествия немедленно отправили следственно-оперативную группу, кинологов, патрульных полицейских и экспертов.

Оказалось, что у мужчины смертельное огнестрельное ранение в голову. Его личность быстро установили. Ранее он отбывал наказание за угон автомобилей.

По данному факту открыто уголовное производство. Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.