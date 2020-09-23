За сутки в столице от COVID-19 умерли пять человек

За сутки в столице от COVID-19 умерли пять человек

За минувшие сутки, 22 сентября, в столице выявили более 307 новых носителей COVID-19. Среди них 37 детей. В то же время пятеро человек умерли. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“Количество новых случаев COVID-19 в Киеве, к сожалению, не уменьшается. За прошедшие сутки заболели еще 307 человек. Из них 37 – дети. Пятеро больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 330 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 20 335”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших: 161 женщина в возрасте от 21 до 90 лет и 16 девочек от 4 месяцев до 17 лет. А также 109 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет и 21 мальчик от 1 до 17 лет. Заболели также 9 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 37 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 114 человек. Всего коронавирус преодолели 6 043 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 58, Дарницком – 50, Днепровском районе – 36 случаев.

Как сообщала KV, в Украине за минувшие сутки, 22 сентября, выявлены 3 497 новых носителей коронавируса. За сутки выписаны 1 769 пациентов.

Фото: 112.ua


Сергей Албул, КиевВласть

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