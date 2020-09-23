Под Киевом в шестиэтажке возник пожар из-за неосторожного разжигания камина

Пострадал один человек.

Фото: kv.dsns.gov.ua

В селе Софиевская Борщаговка под Киевом возник пожар в шестиэтажном жилом доме на ул. Боголюбова.

Пожар из квартиры распространился на перекрытия и кровлю здания и сопровождался сильным задымлением. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Киевской области.

На месте пожара обнаружили пострадавшего - мужчину 1986 года рождения.

Фото: kv.dsns.gov.ua
Фото: kv.dsns.gov.ua

"Пожар локализован в 8:12 и в 09:20 полностью ликвидирован на площади 300 м2. На пожаре работали 12 единиц техники и 40 человек личного состава. По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнем владельца квартиры, а именно - разжигание камина", - говорится в сообщении.

Напомним, что днем 3 сентября в центре Киева произошел пожар в многоэтажном доме. В соцсетях обнародовали видео, на котором видно, как, спасаясь от огня, женщина вылезла из окна и стоит на кондиционере.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В киевской больнице двое пациентов покончили жизнь самоубийством (фото)В киевской больнице двое пациентов покончили жизнь самоубийством (фото)
В ресторане на Андреевском спуске в Киеве прогремел взрыв (фото, видео)В ресторане на Андреевском спуске в Киеве прогремел взрыв (фото, видео)
За минувшие сутки в Украине выявили более 2,6 тысяч новых носителей коронавирусаЗа минувшие сутки в Украине выявили более 2,6 тысяч новых носителей коронавируса
Полиция Киева отчиталась о раскрытии убийства за несколько часов (фото, видео)Полиция Киева отчиталась о раскрытии убийства за несколько часов (фото, видео)
В Киеве за сутки от коронавируса умерли еще 8 человекВ Киеве за сутки от коронавируса умерли еще 8 человек
Блок рекламы


Похожие новости
Пожар на стихийной свалке в Киеве ликвидированПожар на стихийной свалке в Киеве ликвидирован
Пожар на стихийной свалке в Киеве тушат третий деньПожар на стихийной свалке в Киеве тушат третий день
На Херсонщине спасатели второй день тушат пожар на территории лесничестваНа Херсонщине спасатели второй день тушат пожар на территории лесничества
В Киеве пожар со свалки перекинулся на торфяникиВ Киеве пожар со свалки перекинулся на торфяники
Из-за заболеваемости коронавирусом на карантин закрыты пять столичных школИз-за заболеваемости коронавирусом на карантин закрыты пять столичных школ
Дарницкий район Киева заволокло едким дымом из-за горящих торфяников (фото)Дарницкий район Киева заволокло едким дымом из-за горящих торфяников (фото)
На полигоне под Киевом произошел крупный пожарНа полигоне под Киевом произошел крупный пожар
В Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами из-за строительства синагогиВ Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами из-за строительства синагоги
В Киеве из-за COVID-19 на дистанционное обучение перевели 133 классаВ Киеве из-за COVID-19 на дистанционное обучение перевели 133 класса
Правоохранители открыли производство из-за нарушения карантина во время празднования Дня города в Одессе и ДнепреПравоохранители открыли производство из-за нарушения карантина во время празднования Дня города в Одессе и Днепре
Последние новости
Подгружаем последние новости