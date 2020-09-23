Под Киевом в шестиэтажке возник пожар из-за неосторожного разжигания камина

Фото: kv.dsns.gov.ua

В селе Софиевская Борщаговка под Киевом возник пожар в шестиэтажном жилом доме на ул. Боголюбова.

Пожар из квартиры распространился на перекрытия и кровлю здания и сопровождался сильным задымлением. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Киевской области.

На месте пожара обнаружили пострадавшего - мужчину 1986 года рождения.

Фото: kv.dsns.gov.ua

Фото: kv.dsns.gov.ua

"Пожар локализован в 8:12 и в 09:20 полностью ликвидирован на площади 300 м2. На пожаре работали 12 единиц техники и 40 человек личного состава. По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнем владельца квартиры, а именно - разжигание камина", - говорится в сообщении.