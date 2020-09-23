За сутки в Украине обнаружили 3 497 новых больных ковидом, из них более 400 - в Харьковской области

Наименьшее количество заболевших обнаружили в Кировоградской области.

За прошедшие сутки 22 сентября в Украине лабораторно подтвердили еще 3 497 новых заболевших коронавирусом.

Умерли еще 63 человека, выздоровели - 1 769. Общее количество заболевших составило 184 734, летальных случаев - 3 705, тех, кто выздоровел - 81 670. Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии СНБО.

Рекордсменом по количеству новых больных стала Харьковщина - там подтвердили 403 случая инфицирования. В Тернопольской области подтвердили 337 случаев инфицирования.

В Киеве заболели еще 307 человек, в Одесской области - 287, во Львовской - 252.

Наименьшее количество новых больных (19) - в Кировоградской области.

Напомним, что рекорд суточной заболеваемости для Украины - показатель 16 сентября - 3 548 новых инфицированных.

По словам министра здравоохранения, максимальное количество коек, которые в украинских больницах можно оборудовать для лечения больных коронавирусом, составляет 50-52 тысячи. Сейчас выделено уже 36 тысяч, Минздрав хочет увеличить это количество еще на 16 тысяч. Подробнее об этом читайте в интервью LB.ua с главой Минздрава.

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