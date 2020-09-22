За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 7 человек

За минувшие сутки, 21 сентября, в Киеве выявили 270 новых носителей COVID-19. Семеро больных умерли. Среди выявленных новых носителей – 8 медиков.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА) .

“Коронавирус не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 270 больных. Из них – 33 ребенка. 7 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 325 киевлян”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр сообщил, что заболели 136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 111 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 11 девочек от 2 до 16 лет и 22 мальчика от 7 месяцев до 16 лет.

В больницы столицы попали 52 пациента. Выздоровели за минувшие сутки 61 человек. Всего коронавирус преодолели 5929 жителей Киева .

Больше всего случаев заболевания выявлено: в Деснянском районе – 43, Дарницком районе – 39, Днепровском районе – 38.

На сегодня в столице уже 20028 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, 18 сентября 2020 года на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19. Новые уровни эпидемической опасности начали действовать с 00:00 21 сентября.

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