Пожар на стихийной свалке в Киеве ликвидирован

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям потушили пожар на свалке в Дарницком районе Киева .

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что вчера, 21 сентября, в некоторых районах города наблюдалось значительное задымление, потому что огонь частично перекинулся на торфяники.

"В 16:12 22 сентября пожар пожарным удалось ликвидировать. Данный пожар сопровождался тлением отдельных ячеек мусора, а также возгоранием торфа. В течение двух суток спасатели осуществляли пролив всех очагов тления, наибольшая общая площадь возгорания достигала 21 сентября ориентировочно 2000 кв. м. Также, с помощью колесных экскаваторов и грузовых самосвалов, столичными коммунальными службами осуществлялся подвоз земли для засыпки очагов возгорания", - сообщили в ГСЧС.

От Главного управления ГСЧС Киева привлекалось 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 26 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС в г. Киеве .

Напомним, на стихийной свалке в Дарницком районе столицы произошел пожар, который тушили в течение трех дней. Площадь его составляла 2000 кв. м. Жителям районов, в которых наблюдается задымление, советовали ограничить пребывание на открытом воздухе, закрывать окна и пить больше воды.