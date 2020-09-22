Пожар на стихийной свалке в Киеве ликвидирован

Наибольшая общая площадь возгорания 21 сентября достигала приблизительно 2000 кв. м.

Пожар на стихийной свалке в Киеве ликвидирован
Фото: dsns.gov.ua

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям потушили пожар на свалке в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что вчера, 21 сентября, в некоторых районах города наблюдалось значительное задымление, потому что огонь частично перекинулся на торфяники.

"В 16:12 22 сентября пожар пожарным удалось ликвидировать. Данный пожар сопровождался тлением отдельных ячеек мусора, а также возгоранием торфа. В течение двух суток спасатели осуществляли пролив всех очагов тления, наибольшая общая площадь возгорания достигала 21 сентября ориентировочно 2000 кв. м. Также, с помощью колесных экскаваторов и грузовых самосвалов, столичными коммунальными службами осуществлялся подвоз земли для засыпки очагов возгорания", - сообщили в ГСЧС.

От Главного управления ГСЧС Киева привлекалось 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 26 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС в г. Киеве.

Напомним, на стихийной свалке в Дарницком районе столицы произошел пожар, который тушили в течение трех дней. Площадь его составляла 2000 кв. м. Жителям районов, в которых наблюдается задымление, советовали ограничить пребывание на открытом воздухе, закрывать окна и пить больше воды.

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