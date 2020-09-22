Пожар на стихийной свалке в Киеве тушат третий день

Открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления.

Спасатели третий день тушат пожар на стихийной свалке в Дарницком районе столицы.

Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба КГГА.

"Открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления на общей площади 1000 кв. м", - сообщают в управлении ГСЧС Киева.

От ГСЧС на месте пожара работают три пожарных автоцистерны, два рукавных автомобиля, пожарная насосная станция и 21 пожарный.

Также на месте работают два колесных экскаватора и 8 грузовых самосвалов для подвоза земли.

В КГГА напоминают, что вчера, 21 сентября, в некоторых районах города наблюдалось значительное задымление из-за того, что во время ликвидации пожар частично перекинулся на торфяники. Площадь пожара составила 2000 кв. м. Жителям районов, в которых наблюдается задымление, советовали ограничить пребывание на открытом воздухе, закрывать окна и пить больше воды.

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