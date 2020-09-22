Киевлянин получил год лишения свободы условно за убийство собаки своего знакомого

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса.

Киевлянин получил год лишения свободы условно за убийство собаки своего знакомого
Архівне фото
Фото: Ufa1

Деснянский районный суд Киева объявил обвинительный приговор 36-летнему местному жителю по факту жестокого обращения с животным, что привело к его гибели.

Об этом сообщает столичная прокуратура №3.

Досудебным расследованием установлено, что 27 октября прошлого года к мужчине в гости пришел его товарищ с собакой породы такса.

"Между мужчинами возник конфликт из-за того, что собака отправила естественные потребности в его комнате. После чего мужчина взял кухонный нож и нанес животному один мощный удар в область брюшной полости, что привело к его смерти", - говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы с испытательным сроком - один год.

Напомним, в июле полиция задержала мужчину из Львовской области, который для развлечения закрыл в банке котенка и выложил фото в соцсети.

Ранее в Черновицкой области женщину судили за то, что напоила собаку алкоголем.

В начале марта полиция открывала уголовное производство из-за жестокого обращения с животными в Сумах. У жительницы города изъяли пять собак, которые содержались в тесном хозяйственном помещении, без выгула и надлежащего питания. На их телах были многочисленные шрамы.

В 2017 году Верховная Рада ужесточила наказание за жестокое обращение с животными.Так, статья 299 Уголовного кодекса Украины предусматривает штраф в размере от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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