Полиция задержала мужчину, который пытался квадрокоптером доставить наркотики в Лукьяновское СИЗО

Задержанный находился в розыске за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Полиция задержала мужчину, который пытался квадрокоптером доставить наркотики в Лукьяновское СИЗО
Фото: Національна поліція

Национальная полиция Киева задержала мужчину, который с помощью квадрокоптера пытался переслать наркотики задержанным в Лукьяновский следственный изолятор.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

"Вчера около 15.00, во время патрулирования территории вблизи СИЗО на улице Дегтяревской, правоохранители заметили подозрительного мужчину. При проверке у него обнаружили квадрокоптер и вещества, похожие на наркотические. 32-летнего уроженца Киевской области задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что задержанный с помощью квадрокоптера пытался перебросить наркотические средства на территорию СИЗО. Полицейские изъяли у злоумышленника дрон, мобильный телефон, более 40 пакетов с вероятно наркотическим веществом и несколько пластинок с таблетками.

Фото: Национальная полиция

Задержанный ранее был неоднократно судим за совершение различных имущественных преступлений: кражу, мошенничество, незаконное завладение автотранспортом и наркопреступления. Кроме того, на момент задержания он находился в розыске полицией Киевской области за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Национальная полиция
Национальная полиция

Сейчас следователи готовят злоумышленнику сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Национальная полиция

Напомним, в июне в Киеве задержали мужчину при попытке продать 500 граммов кокаина. СБУ оценила наркотик в $ 30 тыс., прокуратура - в $ 75 тыс.

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