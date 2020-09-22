В киевской больнице двое пациентов покончили жизнь самоубийством (фото)

В Киевской городской клинической больнице № 4, которая ориентирована на лечение коронавируса, произошло два самоубийства. В течении двух суток два пациента выбросились из одного и того же окна второго этажа здания больницы.

Об этом KV стало известно из сообщения Муниципальной варты на странице в Facebook.

“В киевской больнице за двое суток два человека покончили жизнь самоубийством. Оба выпрыгнули с одного и того же окна второго этажа”, – сказано в сообщении.

Также сообщается, что наряды КП “Муниципальная охрана” несут круглосуточное дежурство в этой больнице и предпринимали попытки предотвратить самоубийства, но безуспешно.

Фото: Муниципальная варта