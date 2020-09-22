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2020-09-22
В киевской больнице двое пациентов покончили жизнь самоубийством (фото)
В Киевской городской клинической больнице № 4, которая ориентирована на лечение коронавируса, произошло два самоубийства. В течении двух суток два пациента выбросились из одного и того же окна второго этажа здания больницы.
Об этом
“В киевской больнице за двое суток два человека покончили жизнь самоубийством. Оба выпрыгнули с одного и того же окна второго этажа”, – сказано в сообщении.
Также сообщается, что наряды КП “Муниципальная охрана” несут круглосуточное дежурство в этой больнице и предпринимали попытки предотвратить самоубийства, но безуспешно.
Фото: Муниципальная варта
Оксана Олейникова, КиевВласть