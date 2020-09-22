Украинка станет первой женщиной-дирижером самого престижного оперного фестиваля мира

В следующем году на всемирно известном Байройтском фестивале впервые за 145 лет его существования будет дирижировать женщина - украинка Оксана Лынив. Она будет дирижировать новой постановкой "Летучего Голландца" на открытии фестиваля 2021 года.

Об этом сообщается на фейсбук-странице Оксаны Лынив.

Как отмечается, о том, что в 2021 году за дирижерским пультом впервые будет стоять женщина, стало известно еще в начале прошлого сезона.

"Руководительница фестиваля и правнучка композитора Катарина Вагнер до последнего держала в тайне имя дирижера как главную оперную интригу года, которая является революционным прецедентом слома гендерных стереотипов", - говорится в сообщении.

В этом году Байройтский фестиваль, на котором исполняют произведения немецкого композитора 19-го века Рихарда Вагнера, впервые в послевоенной истории отменили из-за пандемии коронавируса. Однако в следующем году мероприятие должно состояться.

Оксана Лынив - украинский дирижер родом из Бродов Львовской области. Выпускница Львовского музучилища имени Станислава Людкевича и Львовской государственной музыкальной академии имени Николая Лысенко. Первая женщина - главный дирижер Оперы и филармонического оркестра в Граце, основательница и художественный руководитель фестиваля LvivMozArt, основательница и главный дирижер Молодежного симфонического оркестра Украины/YsOU.