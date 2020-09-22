На Херсонщине спасатели второй день тушат пожар на территории лесничества

Возгорание произошло во время штатных стрельб на полигоне.

В Голопристаньском районе Херсонской области спасатели локализовали пожар, возникший 21 сентября на территории Рибальченского лесничества Збурьевского лесхоза.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 9:00 22 сентября пожар локализован. Открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и остатков древесины. Угрозы населенным пунктам нет", - сказано в сообщении.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

К тушению пожара привлечены 104 чел. и 32 ед. техники, из них от ГСЧС 62 чел. л/с и 15 ед. техники (в том числе 2 самолета АН-32П, с которых осуществляются сбросы воды), от ВСУ 12 чел. и 5 ед. техники (в том числе 2 пожарных танка и вертолет ВСУ с водосливным устройством).

В ведомстве напомнили, что пожар лесного массива возник 21 сентября.

Напомним, возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе произошло во время проведения штатных стрельб на полигоне оперативного командования "Юг".