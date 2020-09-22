За сутки в Украине выявлено почти 2,9 тысяч носителей коронавируса
На 9:00 сегодня, 22 сентября, в Украине зафиксировано 181 237 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3 642 летальные, 79 901 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 2 884 новых случая. Всего проведено 2 079 482 тестирования методом ПЦР. За сутки были выписаны 1 717 пациентов.
Об этом
Носители коронавируса были обнаружены:
Винницкая область – 5377 случаев;
Волынская область – 7031 случай;
Днепропетровская область – 4218 случаев;
Донецкая область – 2505 случаев;
Житомирская область – 5121 случай;
Закарпатская область – 9265 случаев;
Запорожская область – 3034 случая;
Ивано-Франковская область – 12 675 случаев;
Кировоградская область – 1005 случаев;
Киев – 20028 случаев;
Киевская область – 8020 случаев;
Львовская область – 18 793 случая;
Луганская область – 767 случаев;
Николаевская область – 2572 случая;
Одесская область – 11843 случаи;
Полтавская область – 1575 случаев;
Ровенская область – 11 353 случая;
Сумская область – 3184 случая;
Тернопольская область – 11 732 случая;
Харьковская область – 15 505 случаев;
Херсонская область – 837 случаев;
Хмельницкая область – 4937 случаев;
Черновицкая область – 13304 случаи;
Черкасская область – 3145 случаев;
Черниговская область – 3411 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 сентября 2020 в Центр поступило 3131 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 245 710 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, в связи с выявлением инфицирования коронавируса учеников и учителей на карантин были закрыты пять школ в Киеве. На дистанционное обучение переведено 328 классов.
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