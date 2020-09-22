За сутки в Украине выявлено почти 2,9 тысяч носителей коронавируса

За сутки в Украине выявлено почти 2,9 тысяч носителей коронавируса

На 9:00 сегодня, 22 сентября, в Украине зафиксировано 181 237 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3 642 летальные, 79 901 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 2 884 новых случая. Всего проведено 2 079 482 тестирования методом ПЦР. За сутки были выписаны 1 717 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Минздрава в соцсети Фейсбук.

Носители коронавируса были обнаружены:

Винницкая область – 5377 случаев;

Волынская область – 7031 случай;

Днепропетровская область – 4218 случаев;

Донецкая область – 2505 случаев;

Житомирская область – 5121 случай;

Закарпатская область – 9265 случаев;

Запорожская область – 3034 случая;

Ивано-Франковская область – 12 675 случаев;

Кировоградская область – 1005 случаев;

Киев – 20028 случаев;

Киевская область – 8020 случаев;

Львовская область – 18 793 случая;

Луганская область – 767 случаев;

Николаевская область – 2572 случая;

Одесская область – 11843 случаи;

Полтавская область – 1575 случаев;

Ровенская область – 11 353 случая;

Сумская область – 3184 случая;

Тернопольская область – 11 732 случая;

Харьковская область – 15 505 случаев;

Херсонская область – 837 случаев;

Хмельницкая область – 4937 случаев;

Черновицкая область – 13304 случаи;

Черкасская область – 3145 случаев;

Черниговская область – 3411 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 сентября 2020 в Центр поступило 3131 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 245 710 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, в связи с выявлением инфицирования коронавируса учеников и учителей на карантин были закрыты пять школ в Киеве. На дистанционное обучение переведено 328 классов.

Фото: УНН


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве зафиксировали наибольшее за все время количество смертей от COVID-19 за суткиВ Киеве зафиксировали наибольшее за все время количество смертей от COVID-19 за сутки
В ресторане на Андреевском спуске в Киеве прогремел взрыв (фото, видео)В ресторане на Андреевском спуске в Киеве прогремел взрыв (фото, видео)
За минувшие сутки в Украине выявили более 2,6 тысяч новых носителей коронавирусаЗа минувшие сутки в Украине выявили более 2,6 тысяч новых носителей коронавируса
В Киеве ссора между супругами переросла в поножовщинуВ Киеве ссора между супругами переросла в поножовщину
Полиция Киева отчиталась о раскрытии убийства за несколько часов (фото, видео)Полиция Киева отчиталась о раскрытии убийства за несколько часов (фото, видео)
Блок рекламы


Похожие новости
За минувшие сутки в Украине выявили более 2,6 тысяч новых носителей коронавирусаЗа минувшие сутки в Украине выявили более 2,6 тысяч новых носителей коронавируса
В Киеве за сутки выявили 275 новых носителей коронавирусаВ Киеве за сутки выявили 275 новых носителей коронавируса
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 4 человекаЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 4 человека
За сутки в Украине выявили 2966 новых носителей COVID-19За сутки в Украине выявили 2966 новых носителей COVID-19
От коронавируса в Хмельницкой области умер работник Вооруженных силОт коронавируса в Хмельницкой области умер работник Вооруженных сил
В шахтах Кривого Рога 18-е сутки под землей протестуют более 150 горняковВ шахтах Кривого Рога 18-е сутки под землей протестуют более 150 горняков
За сутки в Украине зафиксировано 3240 новых носителей коронавирусаЗа сутки в Украине зафиксировано 3240 новых носителей коронавируса
В Киеве за сутки от коронавируса умерли еще 8 человекВ Киеве за сутки от коронавируса умерли еще 8 человек
В Украине 3 тысячи 228 новых случаев ковидаВ Украине 3 тысячи 228 новых случаев ковида
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 8 человекЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 8 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости