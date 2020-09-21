Во время учений на юге Украины загорелся военный полигон

Личный состав и технические средства не пострадали.

Во время проведения штатных стрельб на полигоне оперативного командования "Юг" произошло воспламенение сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Благодаря совместным оперативным и слаженным действиям личного состава, привлеченного для проведения учений, и представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, распространение огня было прекращено и сейчас продолжается ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для тушения были привлечены дежурная пожарная техника и авиация. Личный состав и технические средства не пострадали.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, 17 сентября масштабный лесной пожар произошел на территории военного полигона в Девичках Киевской области.

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