Во время учений на юге Украины загорелся военный полигон

Во время проведения штатных стрельб на полигоне оперативного командования "Юг" произошло воспламенение сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Благодаря совместным оперативным и слаженным действиям личного состава, привлеченного для проведения учений, и представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, распространение огня было прекращено и сейчас продолжается ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для тушения были привлечены дежурная пожарная техника и авиация. Личный состав и технические средства не пострадали.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, 17 сентября масштабный лесной пожар произошел на территории военного полигона в Девичках Киевской области.