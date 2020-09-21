В Киеве пожар со свалки перекинулся на торфяники
В нескольких районах наблюдается задымление.
В Дарницком районе Киева огонь с пожара на свалке предприятия перекинулся на торфяники.
Об этом сообщили на странице ГУ ГСЧС в Киеве в Facebook.
"Из-за пожара на свалке в Дарницком районе в некоторых районах города наблюдается значительное задымление, потому что пожар частично перекинулся на торфяники. Сейчас открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления с привлечением специальной инженерной техники", - сообщили спасатели.
На месте работают четыре пожарных автоцистерны, рукавный автомобиль и 22 пожарных.
Огонь охватил около 500 кв. метров свалки. Для тушения спасатели проложили магистральную линию, привлекли поливомоечные машины.
Предприятие, на свалке которого возник пожар, не называется.
Напомним, что в Житомирской области 19 сентября возник пожар на свалке в городе Овруч. Спасатели на месте установили, что горят отходы на площади 400 кв.м. Работники ГСЧС пытались залить тление, однако процесс горения происходил внутри свалки, что делало невозможным доступ воды непосредственно к очагу горения.