В Киеве пожар со свалки перекинулся на торфяники

В нескольких районах наблюдается задымление.

В Дарницком районе Киева огонь с пожара на свалке предприятия перекинулся на торфяники.

Об этом сообщили на странице ГУ ГСЧС в Киеве в Facebook.

"Из-за пожара на свалке в Дарницком районе в некоторых районах города наблюдается значительное задымление, потому что пожар частично перекинулся на торфяники. Сейчас открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления с привлечением специальной инженерной техники", - сообщили спасатели.

На месте работают четыре пожарных автоцистерны, рукавный автомобиль и 22 пожарных.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Информация о возгорании на территории предприятия по адресу ул. Ревуцкого, 41 появилась днем 20 сентября.

Огонь охватил около 500 кв. метров свалки. Для тушения спасатели проложили магистральную линию, привлекли поливомоечные машины.

Предприятие, на свалке которого возник пожар, не называется.

Напомним, что в Житомирской области 19 сентября возник пожар на свалке в городе Овруч. Спасатели на месте установили, что горят отходы на площади 400 кв.м. Работники ГСЧС пытались залить тление, однако процесс горения происходил внутри свалки, что делало невозможным доступ воды непосредственно к очагу горения.

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