Столичные власти определились с местами временного скопления снега этой зимой (адреса)

Столичные власти определились с местами временного скопления снега этой зимой (адреса)

Столичные власти определились с местами временного скопления снега этой зимой. Всего определены 24 адреса для временного скопления снега в различных районах Киева. Кроме того, зарезервированы зоны тротуаров на Днепровской набережной, Набережном шоссе и ул. Протасов Яр.

Об этом KV стало известно из распоряжения КГГА №1432 от 15 сентября 2020 года.

“Временное накопление снега, собранного с улично-дорожной сети города Киева в осенне-зимний период 2020-2021 годов, осуществлять в местах согласно приложению 6 к настоящему распоряжению”, – говорится в документе.

Согласно приложению № 6, определены 24 адреса для временного скопления снега в различных районах Киева. Кроме данных адресов, также зарезервированы зоны тротуаров на Днепровской набережной, Набережном шоссе и ул. Протасов Яр.

Как сообщала KV, в КГГА начали подготовку к зимнему содержанию автодорог и тротуаров столицы. Планируется, что специализированная техника начнет круглосуточно дежурить с 1 ноября 2020 года. Также столичные власти утвердили список улиц, которые зимой будут обрабатывать технологическими материалами и очищать их от снега в первую очередь.

Напомним, с 1 ноября 2019 года по 1 апреля 2020 года КК “Киевавтодор” потратила на содержание автомобильных дорог и тротуаров в столице 395 млн гривен. При этом годом ранее “Киевавтодор” на эти же нужды потратил 328 млн гривен.

Фото: sq.com.ua


Сергей Албул, КиевВласть

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