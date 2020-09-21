Столичные власти определились с местами временного скопления снега этой зимой (адреса)
Столичные власти определились с местами временного скопления снега этой зимой. Всего определены 24 адреса для временного скопления снега в различных районах Киева. Кроме того, зарезервированы зоны тротуаров на Днепровской набережной, Набережном шоссе и ул. Протасов Яр.
Об этом
“Временное накопление снега, собранного с улично-дорожной сети города Киева в осенне-зимний период 2020-2021 годов, осуществлять в местах согласно приложению 6 к настоящему распоряжению”, – говорится в документе.
Согласно приложению № 6, определены
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Напомним, с 1 ноября 2019 года по 1 апреля 2020 года КК “Киевавтодор” потратила на содержание автомобильных дорог и тротуаров в столице 395 млн гривен. При этом годом ранее “Киевавтодор” на эти же нужды потратил 328 млн гривен.
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