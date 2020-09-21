Из-за заболеваемости коронавирусом на карантин закрыты пять столичных школ

В связи с выявлением инфицирования коронавируса учеников и учителей на карантин были закрыты пять школ в Киеве. На дистанционное обучение переведено 328 классов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Как сообщил во время онлайн пресс-концеренции мэр Киеве Виталий Кличко, столичная власть контролирует и проверяет соблюдение учебными заведениями регламентов работы и противоэпидемических мероприятий.

“Что касается учебного процесса в столице. Мы держим ситуацию под контролем. И проверяем соблюдение учебными заведениями определенных регламентов их работы. И там, где выявляют больных детей или педагогов, классы или школы отправляют на дистанционное обучение”, – рассказал Виталий Кличко.

Он сообщил, что на сегодня пять школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей. По одной школе – в Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Печерском и Соломенском районах столицы.

“В 122 школах перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение целом 328 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице – 267. И 127 педагогов”, – сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что в дошкольных учреждениях города из-за выявленных случаев инфицирования коронавирусом временно закрыты 15 групп. Один детский сад закрыт на карантин. Наполненность детей в детских садах на сегодня составляет примерно 50 процентов.

Ранее KV сообщала, что за минувшие сутки в Киеве было выявлено 275 новых носителей коронавируса. Еще двое больных COVID-19 в столице умерли.