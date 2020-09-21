Алла Мазур впервые появилась в эфире без парика

Алла Мазур впервые появилась в эфире без парика: победила рак и сменила имидж

Телеведущая Алла Мазур победила онкологию и вернулась к работе ведущей программы ТСН на телеканале "1+1". Ее имидж после перенесенной болезни изменился, но Мазур больше не стесняется ходить без парика, хотя и признается, что переживала по поводу потери волос после химиотерапии.

Телеведущая рассказала, что увидела в зеркале "свое новое я", и ей это отражение нравится. Алла Мазур призывает всех женщин, которые борются с раком, не отчаиваться, а верить в себя.

"Очень важно в этом процессе не прятаться в капсулу. Мне рассказывали, что были случаи, когда женщины не озвучивали свой диагноз даже родным", - рассказала телеведущая.

Совсем недавно Алла Мазур снялась без парика для модного глянцевого журнала, чтобы показать женщинам, что после болезни ультракороткие стрижки могут быть модными.

Алла Мазур впервые появилась в эфире без парика: победила рак и сменила имидж

"Даже после болезни женщины могут оставаться стильными и прекрасными", - настаивает пережившая рак телеведущая, говоря о том, что не нужно прятаться в себе, избегать людей, а нужно продолжать жить и радоваться простым вещам.

О страшном диагнозе телеведущая Алла Мазур узнала год назад и сразу рассказала об этом публично всем украинцам. На протяжение года она не только поборолась с раком самостоятельно, но и поддерживала женщин, у которых также диагностировали рак молочной железы. Мазур не раз повторяла, что женщинам нужно раз в год проверять свое здоровье, так как выявление онкологии на ранней стадии значительно увеличивает шансы на выздоровление.

Напомним, в феврале текущего года Алла Мазур готовилась к сложной операции. Тогда журналистка признавалась, что сил на борьбу с раком у нее почти не осталось.


: Лобанова Єлизавета, Тудей

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