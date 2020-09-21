Алла Мазур впервые появилась в эфире без парика

Телеведущая Алла Мазур победила онкологию и вернулась к работе ведущей программы ТСН на телеканале "1+1". Ее имидж после перенесенной болезни изменился, но Мазур больше не стесняется ходить без парика, хотя и признается, что переживала по поводу потери волос после химиотерапии.

Телеведущая рассказала, что увидела в зеркале "свое новое я", и ей это отражение нравится. Алла Мазур призывает всех женщин, которые борются с раком, не отчаиваться, а верить в себя.

"Очень важно в этом процессе не прятаться в капсулу. Мне рассказывали, что были случаи, когда женщины не озвучивали свой диагноз даже родным", - рассказала телеведущая.

Совсем недавно Алла Мазур снялась без парика для модного глянцевого журнала, чтобы показать женщинам, что после болезни ультракороткие стрижки могут быть модными.

"Даже после болезни женщины могут оставаться стильными и прекрасными", - настаивает пережившая рак телеведущая, говоря о том, что не нужно прятаться в себе, избегать людей, а нужно продолжать жить и радоваться простым вещам.

О страшном диагнозе телеведущая Алла Мазур узнала год назад и сразу рассказала об этом публично всем украинцам. На протяжение года она не только поборолась с раком самостоятельно, но и поддерживала женщин, у которых также диагностировали рак молочной железы. Мазур не раз повторяла, что женщинам нужно раз в год проверять свое здоровье, так как выявление онкологии на ранней стадии значительно увеличивает шансы на выздоровление.

Напомним, в феврале текущего года Алла Мазур готовилась к сложной операции. Тогда журналистка признавалась, что сил на борьбу с раком у нее почти не осталось.