В Киеве за сутки выявили 275 новых носителей коронавируса

За минувшие сутки в Киеве было выявлено 275 новых носителей коронавируса. Еще двое больных COVID-19 в столице умерли.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Ситуация с распространением вируса остается сложной. И Киев продолжает находиться в “оранжевой” зоне эпидемиологической опасности. Еще 275 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 318 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 19 758”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Сообщается, что среди заболевших за минувшие сутки: 139 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и десять девочек от трех до 16 лет. А также 120 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и шесть мальчиков от пяти до 17 лет. Заболели также восемь медиков.

В больницы столицы госпитализировали 36 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Также сообщается, что выздоровели за минувшие сутки в Киеве девять человек. Всего коронавирус преодолели 5868 жителей Киева .

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 74, Деснянском – 36, Днепровском районе – 35 случаев”, – рассказал Виталий Кличко.

Напомним, 18 сентября 2020 года на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19. Новые уровни эпидемической опасности начали действовать с 00:00 21 сентября.