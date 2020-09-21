Двое жителей Одесской области наладили схему сбыта огнестрельного оружия по почте

Правоохранители разоблачили двух жителей Одесской области, которые наладили схему сбыта огнестрельного оружия по почте в различные регионы страны.

Об этом сообщила Прокуратура Автономной республики Крым.

Отмечается, что в ходе расследования по жителю Херсонщины, который заказал умышленное убийство другого местного жителя, было установлено лицо, осуществляющее продажу оружия. Правоохранители задокументировали неоднократные факты сбыта огнестрельного оружия и боевых припасов и разоблачили двух человек - жителей г. Белгород-Днестровский.

"Имея специальные знания, организатор схемы самостоятельно собирал и настраивал оружие. Информацию о продаже «товара» подозреваемые публиковали в сети Интернет, а распространяли заказ с помощью почтовых отправлений в различные регионы страны", - говорится в сообщении.

Фото: ark.gp.gov.ua

Фото: ark.gp.gov.ua

В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства одного из фигурантов обнаружено 12 единиц огнестрельного оружия, гранаты РГД-5, ручной противотанковый гранатомет (РПГ), около 1,2 кг пороха, а также более 1000 патронов.

Фото: ark.gp.gov.ua

Действия правонарушителей квалифицированы по ч. 1 ст. 263 УК (ношение, хранение и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, без предусмотренного законом разрешения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас ожидается судебное разбирательство ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, в июле в Донецкой области разоблачили межрегиональную банду, члены которой изготавливали оружие и продавали его через милитариаукцион.

Ранее в июле на Львовщине задержали священника, который переделывал стартовые пистолеты на боевые и продавал их.