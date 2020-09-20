На киевском заводе Carlsberg Ukraine произошел взрыв, два человека пострадали (обновлено)

По предварительной информации, взрыв произошел во время сварочных работ.

Вследствие взрыва на предприятии в Голосеевском районе Киева пострадали два человека. Об этом сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел около 16 часов в воскресенье на улице Пироговский шлях.

"По предварительной информации, во время сварочных работ произошел взрыв, в результате чего двое работников учреждения получили телесные повреждения. Сейчас им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства и причины взрыва.

Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.

Обновление. Вартові Еспресо сообщили, что взрыв произошел на Киевском заводе пивоварения Carlsberg Ukraine.

В ГСЧС города Киева подтвердили эту информацию, передает Суспільне.

"Взрыв произошел в одноэтажном здании, там где находятся их очистные сооружения. Что именно послужило причиной взрыва, установят правоохранители. Спасатели ничего не делали, потому что взрыв произошел без последующего горения", - сказали в пресс-службе ГСЧС.

Также в пресс-центре добавили, что двум работникам оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.