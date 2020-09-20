На киевском заводе Carlsberg Ukraine произошел взрыв, два человека пострадали (обновлено)

По предварительной информации, взрыв произошел во время сварочных работ.

На киевском заводе Carlsberg Ukraine произошел взрыв, два человека пострадали (обновлено)
Фото: hk.npu.gov.ua

Вследствие взрыва на предприятии в Голосеевском районе Киева пострадали два человека. Об этом сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел около 16 часов в воскресенье на улице Пироговский шлях.

"По предварительной информации, во время сварочных работ произошел взрыв, в результате чего двое работников учреждения получили телесные повреждения. Сейчас им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства и причины взрыва.

Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.

Обновление. Вартові Еспресо сообщили, что взрыв произошел на Киевском заводе пивоварения Carlsberg Ukraine.

В ГСЧС города Киева подтвердили эту информацию, передает Суспільне.

"Взрыв произошел в одноэтажном здании, там где находятся их очистные сооружения. Что именно послужило причиной взрыва, установят правоохранители. Спасатели ничего не делали, потому что взрыв произошел без последующего горения", - сказали в пресс-службе ГСЧС.

Также в пресс-центре добавили, что двум работникам оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Напомним, несколько дней назад в ресторане на Андреевском спуске в Киеве прогремел взрыв. Два человека пострадали.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве зафиксировали наибольшее за все время количество смертей от COVID-19 за суткиВ Киеве зафиксировали наибольшее за все время количество смертей от COVID-19 за сутки
В Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами из-за строительства синагогиВ Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами из-за строительства синагоги
В ресторане на Андреевском спуске в Киеве прогремел взрыв (фото, видео)В ресторане на Андреевском спуске в Киеве прогремел взрыв (фото, видео)
В Киеве ссора между супругами переросла в поножовщинуВ Киеве ссора между супругами переросла в поножовщину
Полиция Киева отчиталась о раскрытии убийства за несколько часов (фото, видео)Полиция Киева отчиталась о раскрытии убийства за несколько часов (фото, видео)
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 4 человекаЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 4 человека
На киевском предприятии произошел взрыв, два человека пострадалиНа киевском предприятии произошел взрыв, два человека пострадали
На полигоне под Киевом произошел крупный пожарНа полигоне под Киевом произошел крупный пожар
В ресторане на Андреевском спуске в Киеве прогремел взрыв (фото, видео)В ресторане на Андреевском спуске в Киеве прогремел взрыв (фото, видео)
В Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами из-за строительства синагогиВ Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами из-за строительства синагоги
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 3 человекаЗа сутки от COVID-19 в Киеве умерли 3 человека
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 3 человекаЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 3 человека
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 4 человекаЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 4 человека
В Киеве за сутки обнаружили 310 новых случаев коронавируса, 84 человека выздоровелиВ Киеве за сутки обнаружили 310 новых случаев коронавируса, 84 человека выздоровели
В Донецкой области произошел пожар в Свято-Петропавловской церквиВ Донецкой области произошел пожар в Свято-Петропавловской церкви
Последние новости
Подгружаем последние новости