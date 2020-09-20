За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 4 человека

За минувшие сутки, 19 сентября, в Киеве выявили 343 новых носителя COVID-19. Четверо больных умерли. Среди выявленных новых носителей – 8 медиков.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице в Facebook председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Виталия Кличко.

“Количество жителей Киева , у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 343 человека. Четверо больных умерли. Всего за период пандемии коронавирус унес жизни 316 киевлян”, – сообщил Виталий Кличко.

Мэр сообщил, что заболели 181 женщина в возрасте от 19 до 82 лет, 133 мужчины в возрасте от 19 до 84 лет, 17 девочек от 2 лет до 17 и 12 мальчиков от 25 дней до 16 лет.

В больницы столицы попали 42 пациента. Выздоровели за минувшие сутки 31 человек. Всего коронавирус преодолели 5859 жителей Киева .

Больше всего случаев заболевания выявлено: в Деснянском районе – 57, Дарницком районе – 58, Оболонском районе – 52.

На сегодня в столице уже 19483 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Напомним, 14 сентября Киев перешел в “оранжевую” карантинную зону. Кроме того, в “оранжевую” зону попали города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области. Это означает, что с понедельника, 14 сентября, в Киеве и указанных городах и районах Киевской области запрещена деятельность хостелов, туристических баз и так далее, кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и при участии не более 100 человек.

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