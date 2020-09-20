За сутки в Украине выявили 2966 новых носителей COVID-19

За сутки в Украине выявили 2966 новых носителей COVID-19

За минувшие сутки, 19 сентября, в Украине выявили 2966 новых носителей COVID-19. Всего за сутки выписаны 758 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Минздрава. 

20 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 175678 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 3557 летальных, 77512 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2966 новых случая. Всего проведено 2038850 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 758 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 5268 случаев; Волынская область – 6856 случаев; Днепропетровская область – 3982 случая; Донецкая область – 2430 случаев; Житомирская область – 4988 случаев; Закарпатская область – 9154 случая; Запорожская область – 2879 случаев; Ивано-Франковская область – 12382 случая; Кировоградская область – 985 случай; Киев – 19483 случая; Киевская область – 7744 случая; Львовская область – 18317 случаев; Луганская область – 754 случая; Николаевская область – 2469 случаев; Одесская область – 11422 случая; Полтавская область – 1499 случаев; Ровненская область – 11124 случаев; Сумская область – 3023 случая; Тернопольская область – 11247 случаев; Харьковская область – 14888 случаев; Херсонская область – 813 случая; Хмельницкая область – 4631 случай; Черновицкая область – 13042 случая; Черкасская область – 3035 случаев; Черниговская область – 3263 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 сентября 2020 в Центр поступило  2893 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 239938 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, 14 сентября Киев перешел в “оранжевую” карантинную зону. Кроме того, в “оранжевую” зону попали города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области. Это означает, что с понедельника, 14 сентября, в Киеве и указанных городах и районах Киевской области запрещена деятельность хостелов, туристических баз и так далее, кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и при участии не более 100 человек. 

Фото: открытые источники

 


Оксана Олейникова, КиевВласть

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