В гараже харьковчанина, подорвавшего себя гранатой, обнаружили арсенал оружия

Во время обыска в гараже погибшего в результате самоубийства харьковчанина полиция обнаружила арсенал боеприпасов. Кроме боеприпасов мужчина хранил оружие и составляющие к нему. Изъятые вещественные доказательства направлены на исследование. Место их приобретения и цель хранения устанавливаются.

Фото: hk.npu.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Сообщается, что 18 сентября в гараже возле дома по улице Алчевских 57-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, взорвав себя гранатой Ф-1.

При осмотре гаража правоохранители обнаружили и изъяли три рации Kenwood и два зарядных устройства, 29 фрагментов от оружия, шесть глушителей к оружию, два оптических прицела к винтовке, два корпуса гранаты РГД-5 и корпус Ф-1, 2 дымовые гранаты РДГ-2 -Б, около 2400 патронов, предмет, похожий на пистолет, три полимерные емкости с веществом, похожим на порох, два фрагмента от пистолета и прочее.

Во время осмотра квартиры по месту жительства погибшего следователи изъяли три ствола, огнетушитель и затвор.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце августа в городе Люботине на Харьковщине полицейские нашли большой тайник в боеприпасами. В подвальном помещении гаража изъяли гранаты, запалы, мины, патроны, тротиловые шашки и прочее.