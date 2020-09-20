На киевском предприятии произошел взрыв, два человека пострадали

По предварительной информации, взрыв произошел во время сварочных работ.

На киевском предприятии произошел взрыв, два человека пострадали
Фото: hk.npu.gov.ua

Вследствие взрыва на предприятии в Голосеевском районе Киева пострадали два человека. Об этом сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел около 16 часов в воскресенье на улице Пироговский шлях.

"По предварительной информации, во время сварочных работ произошел взрыв, в результате чего двое работников учреждения получили телесные повреждения. Сейчас им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства и причины взрыва.

Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.

Напомним, несколько дней назад в ресторане на Андреевском спуске в Киеве прогремел взрыв. Два человека пострадали.

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