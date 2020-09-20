От коронавируса в Хмельницкой области умер работник Вооруженных сил

Это десятый летальный случай в армии, связанный с ковид.

От коронавируса в Хмельницкой области умер работник Вооруженных сил
Фото: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic

В Хмельницкой области от коронавируса умер работник Вооруженных сил. Это десятый летальный случай, связанный с ковид. Об этом сообщили в командовании медицинских сил ВСУ.

С 16 сентября мужчина находился на лечении в центральной районной больнице. 18 сентября его состояние ухудшилось, поэтому подключили к аппарату ИВЛ. 19 сентября пациент скончался.

По состоянию на 20 сентября в украинской армии коронавирусом болеют 709 человек. 1762 военных уже выздоровели.

За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировали 37 новых случаев заболевания.

Напомним, 15 сентября от коронавируса умер военнослужащий из Ивано-Франковской области.

Всего жертвами ковид в Украине стали уже 3557 человек.

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