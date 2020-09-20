На Житомирщине горит свалка, огонь может перекинуться на лес

Очаг возгорания находится внутри свалки, это осложняет тушение.

На Житомирщине горит свалка, огонь может перекинуться на лес
Фото: ДСНС

На Житомирщине в городе Овруч почти сутки тушат пожар на свалке. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании и сильном задымлении поступило в Службу спасения в 16 часов 19 сентября.

Спасатели на месте установили, что горят отходы на площади 400 кв.м.

"Сама свалка по периметру не ограждена. Поэтому сюда имеют доступ посторонние лица, и уже неоднократно здесь возникало возгорание мусора. Рядом расположен лес, поэтому огонь может в любой момент перекинуться на него", - говорится в сообщении.

Работники ГСЧС пытаются залить тление, однако процесс горения происходит внутри свалки, что делает невозможным доступ воды непосредственно к очагу возгорания.

К тушению привлекли два бульдозера, чтобы разобрать тлеющий мусор. Спасателям удалось локализовать пожар, ликвидация продолжается.

Напомним, в июле в Дарницком районе Киева горела свалка. Огонь охватил площадь в 250 кв м.

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