На Житомирщине горит свалка, огонь может перекинуться на лес
Очаг возгорания находится внутри свалки, это осложняет тушение.
На Житомирщине в городе Овруч почти сутки тушат пожар на свалке. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о возгорании и сильном задымлении поступило в Службу спасения в 16 часов 19 сентября.
Спасатели на месте установили, что горят отходы на площади 400 кв.м.
"Сама свалка по периметру не ограждена. Поэтому сюда имеют доступ посторонние лица, и уже неоднократно здесь возникало возгорание мусора. Рядом расположен лес, поэтому огонь может в любой момент перекинуться на него", - говорится в сообщении.
Работники ГСЧС пытаются залить тление, однако процесс горения происходит внутри свалки, что делает невозможным доступ воды непосредственно к очагу возгорания.
К тушению привлекли два бульдозера, чтобы разобрать тлеющий мусор. Спасателям удалось локализовать пожар, ликвидация продолжается.
Напомним, в июле в Дарницком районе Киева горела свалка. Огонь охватил площадь в 250 кв м.