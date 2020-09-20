В шахтах Кривого Рога 18-е сутки под землей протестуют более 150 горняков

На переговорах относительно повышения зарплаты консенсуса достичь не удалось

На четырех шахтах Криворожского железорудного комбината 18-е сутки продолжаются протесты, под землей остаются 154 горняка. Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

"18 сутки. 154 горняка шахт КЖРК в подземных условиях борются свое право на достойный уровень жизни, на безопасные условия труда", - написал Волынец.

По его словам, консенсуса в переговорах по повышению уровня зарплат, которые провели 19 сентября, не найдено.

Напомним, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. По состоянию на утро 8 сентября в подземном протесте принимали участие 393 работника шахт Криворожского железорудного комбината. На 17-й день протеста под землей оставалось 156 горняков.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил председателю Днепропетровской ОГА инициировать диалог между работниками и руководством Криворожского железорудного комбината. Также Государственная служба Украины по вопросам труда по поручению правительства проверит публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат".

18-19 сентября шахтеры и администрация во второй раз вели переговоры.