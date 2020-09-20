Киевлянка под прикрытием суррогатного материнства продала своего ребенка за 400 тыс. гривен

Киевлянка под прикрытием суррогатного материнства продала своего ребенка за 400 тыс. гривен

Киевской местной прокуратурой № 5 сообщено о подозрении в торговле людьми жительнице столицы. 30-летняя женщина под прикрытием суррогатного материнства продала своего ребенка за 400 тыс. гривен. Решается вопрос о привлечении к ответственности посредников – должностных лиц центра репродуктивной медицины.

Об этом KV стало известно из сообщения Киевской городской прокуратуры.

Пресс-служба сообщает, что в 2018 году в один из столичных медицинских центров, который предоставляет услуги в сфере репродуктивной медицины, обратились супруги из КНР для участия в программе суррогатного материнства.

“В дальнейшем, по рекомендации клиники, между супругами и подозреваемой был заключен “Договор о суррогатном материнстве”. Согласно договору, суррогатная мать за компенсацию в сумме около 400 тыс. гривен согласилась выносить и родить ребенка, биологическими родителями которого являются указанные супруги, и, после установления генетического родства между ними и ребенком, передать его им на воспитание”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что клиника в свою очередь, обязывалась провести соответствующие медицинские процедуры по оплодотворению, осуществлять медикаментозное сопровождение программы и диагностику беременности. Однако, проведенные работниками медицинского центра неоднократные процедуры оплодотворение не привели к беременности суррогатной матери.

“Стремясь получить от супругов компенсацию, подозреваемая вступила в половые отношения со своим сожителем и забеременела от него. В течение всего времени беременности подозреваемая и должностные лица медицинского центра скрывали от иностранцев информацию о том, что они не являются биологическими родителями вынашиваемого ребенка, а после рождения внесли в справку заведомо ложную информацию относительно их генетического родства с ребенком”, – говорится в сообщении. 

Супруги выплатило суррогатной матери около 400 тыс. гривен компенсации и разоблачили обман лишь при проведении исследований о генетическом родстве с новорожденным при оформлении ребенку гражданства КНР.

Предъявлено подозрение матери в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса (торговля человеком, совершенное в отношении малолетнего, по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Решается вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц медицинского центра.

Ранее KV сообщала, что столичные правоохранители пресекли деятельность международной группы, которая продавала в Китай детей, рожденных в Украине от суррогатных матерей. Организаторами преступной схемы оказались главный врач одной из частных клиник репродуктивной медицины и ее сын. При обысках правоохранители в одной из квартир обнаружили 5 новорожденных детей от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины. Услуги посредников потенциальным родителям за рождение ребенка в Украине обходились в 50 тысяч долларов. Проводились оперативные мероприятия по проверке еще 140 граждан Китайской народной республики на предмет причастности к покупке новорожденных детей в Украине.

Фото: открытые источники

 


Оксана Олейникова, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве зафиксировали наибольшее за все время количество смертей от COVID-19 за суткиВ Киеве зафиксировали наибольшее за все время количество смертей от COVID-19 за сутки
В Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами из-за строительства синагогиВ Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами из-за строительства синагоги
В ресторане на Андреевском спуске в Киеве прогремел взрыв (фото, видео)В ресторане на Андреевском спуске в Киеве прогремел взрыв (фото, видео)
В Киеве ссора между супругами переросла в поножовщинуВ Киеве ссора между супругами переросла в поножовщину
Полиция Киева отчиталась о раскрытии убийства за несколько часов (фото, видео)Полиция Киева отчиталась о раскрытии убийства за несколько часов (фото, видео)
Блок рекламы


Похожие новости
В Запорожье обнаружили плантацию конопли на 10 млн гривенВ Запорожье обнаружили плантацию конопли на 10 млн гривен
На Ровненщине женщина застрелила своего мужа и поранила малолетнюю дочьНа Ровненщине женщина застрелила своего мужа и поранила малолетнюю дочь
В Борисполе на АЗС мужчина похитил четырехлетнего ребенкаВ Борисполе на АЗС мужчина похитил четырехлетнего ребенка
Заместитель генпрокурора Мамедов пытается замять скандальное дело с мальчиком-аутистом - мать пострадавшего ребенка (видео)Заместитель генпрокурора Мамедов пытается замять скандальное дело с мальчиком-аутистом - мать пострадавшего ребенка (видео)
На Тернопольщине будут судить участников банды, похитившей из храмов икон на более чем 2,5 млн гривеньНа Тернопольщине будут судить участников банды, похитившей из храмов икон на более чем 2,5 млн гривень
У Полтавській області підірвали авто "Укрпошти" та викрали з нього 2,5 млн гривеньУ Полтавській області підірвали авто "Укрпошти" та викрали з нього 2,5 млн гривень
В Одесской области мужчина забил до смерти соседа костылями из-за 115 гривен долгаВ Одесской области мужчина забил до смерти соседа костылями из-за 115 гривен долга
Черновцы оценили ущерб от паводков в 21 млн гривенЧерновцы оценили ущерб от паводков в 21 млн гривен
Столичные власти намерены выделить 30 млн гривен на жилье пострадавшим от взрыва дома на Позняках (видео)Столичные власти намерены выделить 30 млн гривен на жилье пострадавшим от взрыва дома на Позняках (видео)
Виновница ДТП в Харькове Зайцева выплатила двум пострадавшим по 31,67 гривен компенсацииВиновница ДТП в Харькове Зайцева выплатила двум пострадавшим по 31,67 гривен компенсации
Последние новости
Подгружаем последние новости