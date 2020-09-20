Киевлянка под прикрытием суррогатного материнства продала своего ребенка за 400 тыс. гривен

Киевской местной прокуратурой № 5 сообщено о подозрении в торговле людьми жительнице столицы. 30-летняя женщина под прикрытием суррогатного материнства продала своего ребенка за 400 тыс. гривен. Решается вопрос о привлечении к ответственности посредников – должностных лиц центра репродуктивной медицины.

Об этом KV стало известно из сообщения Киевской городской прокуратуры.

Пресс-служба сообщает, что в 2018 году в один из столичных медицинских центров, который предоставляет услуги в сфере репродуктивной медицины, обратились супруги из КНР для участия в программе суррогатного материнства.

“В дальнейшем, по рекомендации клиники, между супругами и подозреваемой был заключен “Договор о суррогатном материнстве”. Согласно договору, суррогатная мать за компенсацию в сумме около 400 тыс. гривен согласилась выносить и родить ребенка, биологическими родителями которого являются указанные супруги, и, после установления генетического родства между ними и ребенком, передать его им на воспитание”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что клиника в свою очередь, обязывалась провести соответствующие медицинские процедуры по оплодотворению, осуществлять медикаментозное сопровождение программы и диагностику беременности. Однако, проведенные работниками медицинского центра неоднократные процедуры оплодотворение не привели к беременности суррогатной матери.

“Стремясь получить от супругов компенсацию, подозреваемая вступила в половые отношения со своим сожителем и забеременела от него. В течение всего времени беременности подозреваемая и должностные лица медицинского центра скрывали от иностранцев информацию о том, что они не являются биологическими родителями вынашиваемого ребенка, а после рождения внесли в справку заведомо ложную информацию относительно их генетического родства с ребенком”, – говорится в сообщении.

Супруги выплатило суррогатной матери около 400 тыс. гривен компенсации и разоблачили обман лишь при проведении исследований о генетическом родстве с новорожденным при оформлении ребенку гражданства КНР .

Предъявлено подозрение матери в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса (торговля человеком, совершенное в отношении малолетнего, по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Решается вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц медицинского центра.

Ранее KV сообщала, что столичные правоохранители пресекли деятельность международной группы, которая продавала в Китай детей, рожденных в Украине от суррогатных матерей. Организаторами преступной схемы оказались главный врач одной из частных клиник репродуктивной медицины и ее сын. При обысках правоохранители в одной из квартир обнаружили 5 новорожденных детей от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины. Услуги посредников потенциальным родителям за рождение ребенка в Украине обходились в 50 тысяч долларов. Проводились оперативные мероприятия по проверке еще 140 граждан Китайской народной республики на предмет причастности к покупке новорожденных детей в Украине.

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