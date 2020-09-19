За сутки в Украине зафиксировано 3240 новых носителей коронавируса

По состоянию на 9:00 19 сентября в Украине зафиксировано 172 712 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3516 летальных, 76754 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 3240 новых носителей коронавируса. Всего проведено 2014923 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1268 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 5200 случаев;Волынская область – 6783 случая;Днепропетровская область – 3878 случаев;Донецкая область – 2371 случай;Житомирская область – 4931 случай;Закарпатская область – 9110 случаев;Запорожская область – 2829 случаев;Ивано-Франковская область – 12 212 случаев;Кировоградская область – 973 випадкиы;Киев – 19140 случаев;Киевская область – 7611 случаев;Львовская область – 18 129 случаев;Луганская область – 735 случаев;Николаевская область – 2374 случая;Одесская область – 11 205 случаев;Полтавская область – 1461 случай;Ровенская область – 11 015 случаев;Сумская область – 2916 случаев;Тернопольская область – 11 016 случаев;Харьковская область – 14 464 случая;Херсонская область – 790 случаев;Хмельницкая область – 4481 случай;Черновицкая область – 12 917 случаев;Черкасская область – 2983 случая;Черниговская область – 3188 случаев.

Также сообщается, что по состоянию на утро 19 сентября 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 3381 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 237 045 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, 18 сентября 2020 года на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.