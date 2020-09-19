В Киеве за сутки от коронавируса умерли еще 8 человек

За минувшие сутки в Киеве выявлено 400 новых носителей коронавируса. Вновь, как и сутками ранее, от коронавируса в столице умерли 8 человек.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра Киева Виталия Кличко на его странице в соцсети Facebook.

Как сообщил столичный градоначальник, количество инфицированных коронавирусом в Киеве увеличивается. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 400 человек.

Также мэр Киева сообщил, что за сутки в столоице от коронавируса скончались 8 человек. Всего коронавирус уже унес жизни 312 киевлян.

По словам Виталия Кличко, на сегодня в столице уже 19 140 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки заболели 199 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и 165 мужчин в возрасте от 17 до 87 лет. Также заболели 13 девочек от 2 месяцев до 16 лет и 23 мальчика от 1 месяца до 17 лет. Кроме того заболели и 12 медиков.

Мэр Киева сообщил, что в больницы столицы госпитализировали за прошедшие сутки 65 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 86 человек. Всего коронавирус преодолели 5828 жителей Киева .

Виталий Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 82, в Оболонском – 57. А в Дарницком районе – 50 случаев.

Напомним, по состоянию на 9:00 19 сентября в Украине зафиксировано 172 712 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3516 летальных, 76754 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 3240 новых носителей коронавируса. Всего проведено 2014923 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1268 пациентов.