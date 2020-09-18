Минздрав разрешил выход из самоизоляции без ПЦР-тестирования

К ПЦР-тестированию за государственный счет могут привлечь частные лаборатории.

Министерство здравоохранения обновило стандарты оказания медицинской помощи при COVID-19. Подписанный 17 сентября приказ Минздрава, в частности, предусматривает изменения порядка госпитализации и ПЦР-тестирования. Они учитывают рекомендации ВОЗ, международный и отечественный опыт.

Об этом шла речь во время онлайн-брифинга министра здравоохранения Максима Степанова.

Согласно обновленным стандартам оказания медицинской помощи, лицо, находившееся 14 дней в самоизоляции и не имеющее никаких симптомов COVID-19, не должно делать ПЦР-тестирование. Это касается как взрослых, так и детей.

Пациенты, идущие на плановую госпитализацию, также не должны делать ПЦР-тесты, за исключением случаев, когда у них имеются признаки острого респираторного заболевания.

ПЦР-тестирование должно проводиться исключительно людям, которые имеют симптомы коронавирусной болезни и обращаются к семейному врачу. По решению врача к пациенту будет отправлена мобильная бригада для проведения исследования методом ПЦР.

"Минздрав рассматривает вопрос привлечения частных лабораторий к проведению ПЦР-тестирования за счет государства. Проводятся соответствующие расчеты и консультации с крупнейшими операторами рынка. За несколько дней министерство предложит механизм привлечения частных лабораторий. Стоимость тестирования в государственных лабораториях, с учетом всех составляющих, часто вдвое меньше, чем в частных", - сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Украина вышла на запланированное на середину сентября количество тестирований методом ПЦР в сутки - более 30 тысяч исследований. В Минздраве обещают, что в дальнейшем этот показатель будет расти.

Напомним, 17 сентября Минздрав также обновил протокол лечения коронавируса.