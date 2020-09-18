В Украине 3 тысячи 228 новых случаев ковида

За прошедшие сутки, 17 сентября, в Украине лабораторно подтвердили 3 228 новых случаев ковида. 1573 пациентам удалось побороть коронавирусную болезнь, 68 человек с диагностированным COVID-19 умерли.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Харьковской области - 349. В Одесской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 322 человек, в Тернопольской - у 311. В Киеве еще 291 человек заразился коронавирусом.

10 связанных с COVID-19 летальных случаев за сутки зарегистрировали во Львовской области, восемь - в Киеве . Семь пациентов с подтвержденным ковидом скончались на Сумщине, шестеро - на Тернопольщине.

Всего с начала вспышки коронавируса в Украине заразились 169 472 человек, сейчас болеют 90 518 человек. Жертвами ковида стали 3 468 украинцев.

По состоянию на утро 18 сентября коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область - 5114 случаев;

Волынская область - 6689 случаев;

Днепропетровская область - 3765 случаев;

Донецкая область - 2313 случаев;

Житомирская область - 4774 случая;

Закарпатская область - 9031 случай;

Запорожская область - 2748 случаев;

Ивано-Франковская область - 12 031 случай;

Кировоградская область - 967 случаев;

г. Киев - 18740 случаев;

- 18740 случаев; Киевская область - 7476 случаев;

Львовская область - 17 869 случаев;

Луганская область - 706 случаев;

Николаевская область - 2320 случаев;

Одесская область - 10924 случая;

Полтавская область - 1390 случаев;

Ровенская область - 10 917 случаев;

Сумская область - 2807 случаев;

Тернопольская область - 10 705 случаев;

Харьковская область - 14 264 случая;

Херсонская область - 766 случаев;

Хмельницкая область - 4339 случаев;

Черновицкая область - 12793 случая;

Черкасская область - 2891 случай;

Черниговская область - 3133 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.