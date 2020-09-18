В Украине 3 тысячи 228 новых случаев ковида
За минувшие сутки 1 573 человек выздоровели, 68 - умерли.
За прошедшие сутки, 17 сентября, в Украине лабораторно подтвердили 3 228 новых случаев ковида. 1573 пациентам удалось побороть коронавирусную болезнь, 68 человек с диагностированным COVID-19 умерли.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Харьковской области - 349. В Одесской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 322 человек, в Тернопольской - у 311. В Киеве еще 291 человек заразился коронавирусом.
10 связанных с COVID-19 летальных случаев за сутки зарегистрировали во Львовской области, восемь - в Киеве. Семь пациентов с подтвержденным ковидом скончались на Сумщине, шестеро - на Тернопольщине.
Всего с начала вспышки коронавируса в Украине заразились 169 472 человек, сейчас болеют 90 518 человек. Жертвами ковида стали 3 468 украинцев.
По состоянию на утро 18 сентября коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область - 5114 случаев;
- Волынская область - 6689 случаев;
- Днепропетровская область - 3765 случаев;
- Донецкая область - 2313 случаев;
- Житомирская область - 4774 случая;
- Закарпатская область - 9031 случай;
- Запорожская область - 2748 случаев;
- Ивано-Франковская область - 12 031 случай;
- Кировоградская область - 967 случаев;
- г. Киев - 18740 случаев;
- Киевская область - 7476 случаев;
- Львовская область - 17 869 случаев;
- Луганская область - 706 случаев;
- Николаевская область - 2320 случаев;
- Одесская область - 10924 случая;
- Полтавская область - 1390 случаев;
- Ровенская область - 10 917 случаев;
- Сумская область - 2807 случаев;
- Тернопольская область - 10 705 случаев;
- Харьковская область - 14 264 случая;
- Херсонская область - 766 случаев;
- Хмельницкая область - 4339 случаев;
- Черновицкая область - 12793 случая;
- Черкасская область - 2891 случай;
- Черниговская область - 3133 случая.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.
Напомним, за 16 сентября в Украине было зафиксировано 3 584 новых случая COVID-19. Больше всего больных - в Харьковской (483), Тернопольской областях (390), Киеве (379) и Одесской области (325).