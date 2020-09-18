За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 8 человек

За минувшие сутки, 17 сентября, в Киеве выявили 291 новых носителей COVID-19. Восемь больных умерли. Среди выявленных новых носителей – 9 медиков.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 291 больного коронавирус. Восемь человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 304 киевлян”, – – сказано в сообщении со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Отмечается, что заболели 151 женщина в возрасте от 18 до 89 лет, 119 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 10 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 4 дней до 17 лет. В больницы столицы госпитализировано 57 пациентов.

По состоянию на 18 сентября в столице 18740 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели за минувшие сутки 141 человек. Всего коронавирус преодолели 5742 жителя Киева .

Больше всего случаев заболевания выявлено: в Деснянском районе – 61, Дарницком районе – 39, Днепровском районе – 40.

Как сообщала KV , за минувшие сутки, 17 сентября, в Украине обнаружили 3 228 новых носителей COVID-19. За сутки выписаны 1 573 пациента..

Напомним, 14 сентября Киев перешел в “оранжевую” карантинную зону. Кроме того, в “оранжевую” зону попали города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области. Это означает, что с понедельника, 14 сентября, в Киеве и указанных городах и районах Киевской области запрещена деятельность хостелов, туристических баз и так далее, кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и при участии не более 100 человек.

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