Альтернативный платный вход заработал на ВДНХ в Киеве (фото)

Альтернативный платный вход заработал на ВДНХ в Киеве (фото)

Посетители Экспоцентра в Киеве с 16 сентября могут воспользоваться альтернативным платным входом, чтобы сделать взнос на развитие ВДНХ. При этом остается бесплатный вход на территорию столичной выставки.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ВДНХ в соцсети Фейсбук.

“Если вдруг вы хотите помочь Экспоцентру в скорейших изменениях и трансформации комплекса, отныне можете сделать это благодаря нашему входу. Уже завтра (с 16 сентября, – KV) пройдя через турникеты можно сделать благотворительный взнос на развитие ВДНХ в размере 30, 60 или 100 гривен”, – сказано в сообщении.

Среди инициатив по обустройству Экспоцентра – новые детские зоны, новые скамейки, современная велонавигация.

Напомним, Департамент градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) разрешил КП “Киевский метрополитен” реконструировать выход станции “Выставочный центр”. Реконструкция предусматривает соединение выхода станции с подземным переходом на просп. Академика Глушкова. Планируется, что после реализации проекта станет проще добираться к Национальному комплексу “Экспоцентр Украины”. Работы по изготовлению проекта реконструкции, стоимость которой эксперты оценивали в 60-65 млн гривен, ведутся с лета 2019 года.

Фото: фейсбук ВДНХ

Альтернативный платный вход заработал на ВДНХ в Киеве (фото)
Альтернативный платный вход заработал на ВДНХ в Киеве (фото)
Альтернативный платный вход заработал на ВДНХ в Киеве (фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Днепре мужчина посреди улицы подорвался на гранатеВ Днепре мужчина посреди улицы подорвался на гранате
ДТП на Киевщине: в Бориспольской больнице задействован весь операционный персоналДТП на Киевщине: в Бориспольской больнице задействован весь операционный персонал
В Киеве зафиксировали наибольшее за все время количество смертей от COVID-19 за суткиВ Киеве зафиксировали наибольшее за все время количество смертей от COVID-19 за сутки
Вторые сутки подряд в Украине выявляют более 3 тысяч носителей коронавирусаВторые сутки подряд в Украине выявляют более 3 тысяч носителей коронавируса
"Плохие дороги" получили киноклубную награду на "Неделе критики" в Венеции"Плохие дороги" получили киноклубную награду на "Неделе критики" в Венеции
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 8 человекЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 8 человек
В ресторане на Андреевском спуске в Киеве прогремел взрыв (фото, видео)В ресторане на Андреевском спуске в Киеве прогремел взрыв (фото, видео)
За сутки в Киеве зафиксировали 379 новых случаев COVID-19За сутки в Киеве зафиксировали 379 новых случаев COVID-19
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 8 человекЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 8 человек
В Киеве напали на стендап-комикаВ Киеве напали на стендап-комика
В Киеве ссора между супругами переросла в поножовщинуВ Киеве ссора между супругами переросла в поножовщину
В Киеве зафиксировали наибольшее за все время количество смертей от COVID-19 за суткиВ Киеве зафиксировали наибольшее за все время количество смертей от COVID-19 за сутки
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 3 человекаЗа сутки от COVID-19 в Киеве умерли 3 человека
В Киеве из-за COVID-19 на дистанционное обучение перевели 133 классаВ Киеве из-за COVID-19 на дистанционное обучение перевели 133 класса
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 3 человекаЗа сутки в Киеве от COVID-19 умерли 3 человека
Последние новости
Подгружаем последние новости