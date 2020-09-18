Альтернативный платный вход заработал на ВДНХ в Киеве (фото)

Посетители Экспоцентра в Киеве с 16 сентября могут воспользоваться альтернативным платным входом, чтобы сделать взнос на развитие ВДНХ. При этом остается бесплатный вход на территорию столичной выставки.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ВДНХ в соцсети Фейсбук.

“Если вдруг вы хотите помочь Экспоцентру в скорейших изменениях и трансформации комплекса, отныне можете сделать это благодаря нашему входу. Уже завтра (с 16 сентября, – KV ) пройдя через турникеты можно сделать благотворительный взнос на развитие ВДНХ в размере 30, 60 или 100 гривен”, – сказано в сообщении.

Среди инициатив по обустройству Экспоцентра – новые детские зоны, новые скамейки, современная велонавигация.

Напомним, Департамент градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) разрешил КП “Киевский метрополитен” реконструировать выход станции “Выставочный центр”. Реконструкция предусматривает соединение выхода станции с подземным переходом на просп. Академика Глушкова. Планируется, что после реализации проекта станет проще добираться к Национальному комплексу “Экспоцентр Украины”. Работы по изготовлению проекта реконструкции, стоимость которой эксперты оценивали в 60-65 млн гривен, ведутся с лета 2019 года.

Фото: фейсбук ВДНХ