Критические последствия разгерметизации газовой магистрали в Чабанах ликвидировали

В ОГТСУ отметили, что перерывов с поставками газа потребителям в Украине и за рубежом нет.

Фото: https://tsoua.com/

Критические последствия разгерметизации газового трубопровода высокого давжения (Уренгой–Помары–Ужгород), поставляющего в Европу и проходящего близ поселка Чабаны Киевской области, ликвидированы.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

"По состоянию на 14:00 на участке газопровода КЗУ-1 (Киев - Западная Украина -1) в Киевской области проведены все основные работы после разгерметизации, произошедшей 15 сентября 2020 года. Текущее состояние ремонта позволяет говорить о ликвидации критических последствий инцидента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент смонтировано все 38 метров нового трубопровода. Сейчас идет подготовка поверхности трубы для устройства изоляционного покрытия, которое используется для защиты от коррозии.

В ОГТСУ отметили, что перерывов с поставками газа потребителям в Украине и за рубежом нет.

Напомним, что по факту разгерметизации газовой магистрали полиция Киевщины

открыла уголовное производство.

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