В ресторане на Андреевском спуске в Киеве прогремел взрыв (фото, видео)

В Киеве в ресторане, расположенном на Андреевском спуске прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека. Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия и выясняют все обстоятельства и причины взрыва.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киева на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, сегодня, 17 сентября 2020 года, в 16:06 в столичную полицию поступила информация о взрыве в одном из ресторанов, расположенных на Андреевском спуске. На место происшествия выехали спасатели, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также представители других профильных служб и ведомств.

Согласно сообщению, в результате взрыва пострадали два человека.

Напомним, 9 сентября утром на территории одного из предприятий взорвалась автоцистерна. В результате происшествия погиб 52-летний житель Херсонской области, а его 33-летнего коллегу с телесными повреждениями госпитализировали в больничное учреждение.