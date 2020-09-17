В ресторане на Андреевском спуске в Киеве прогремел взрыв (фото, видео)
В Киеве в ресторане, расположенном на Андреевском спуске прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека. Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия и выясняют все обстоятельства и причины взрыва.
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Как сообщается, сегодня, 17 сентября 2020 года, в 16:06 в столичную полицию поступила информация о взрыве в одном из ресторанов, расположенных на Андреевском спуске. На место происшествия выехали спасатели, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также представители других профильных служб и ведомств.
Согласно сообщению, в результате взрыва пострадали два человека.
Напомним, 9 сентября утром на территории одного из предприятий взорвалась автоцистерна. В результате происшествия погиб 52-летний житель Херсонской области, а его 33-летнего коллегу с телесными повреждениями госпитализировали в больничное учреждение.
Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.