За сутки в Украине выявили 2 958 новых носителей COVID-19

За минувшие сутки, 15 сентября, в Украине выявили 2 958 новых носителей COVID-19. Всего за сутки выписаны 1 514 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Минздрава.

16 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 162 660 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3340 летальных, 72 324 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2 958 новых случаев. Всего проведено 1 925 482 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1 514 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4976 случаев;

Волынская область – 6504 случая;

Днепропетровская область – 3539 случаев;

Донецкая область – 2180 случаев;

Житомирская область – 4543 случая;

Закарпатская область – 8829 случаев;

Запорожская область – 2591 случай;

Ивано-Франковская область – 11 677 случаев;

Кировоградская область – 934 случая;

Киев – 18070 случаев;

Киевская область – 7207 случаев;

Львовская область – 17 430 случаев;

Луганская область – 653 случая;

Николаевская область – 2171 случай;

Одесская область – 10 277 случаев;

Полтавская область – 1307 случаев;

Ровенская область – 10 707 случаев;

Сумская область – 2640 случаев;

Тернопольская область – 10004 случая;

Харьковская область – 13432 случая;

Херсонская область – 702 случая;

Хмельницкая область – 4133 случая;

Черновицкая область – 12493 случая;

Черкасская область – 2739 случаев;

Черниговская область – 2922 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 сентября 2020 года в Центр поступило 3036 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 226 294 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV , посетителей Государственного музея авиации при входе будут обеззараживать “туманом” из специального автоматического дезинфицирующего устройства. Его бесплатно предоставили благотворители.

Напомним, 14 сентября Киев перешел в “оранжевую” карантинную зону. Кроме того, в “оранжевую” зону попали города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области. Это означает, что с понедельника, 14 сентября, в Киеве и указанных городах и районах Киевской области запрещена деятельность хостелов, туристических баз и так далее, кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и при участии не более 100 человек.

Фото: соцсети