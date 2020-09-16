Алла Мазур без парика снялась для модного глянца

Алла Мазур после победы над раком сменила имидж: потрясающие фото телеведущей без парика

Одна из самых любимых и уважаемых в Украине телеведущих Алла Мазур победила онкологию. Ведущая программы ТСН на телеканале «1+1» показала, как выглядит без парика и снялась для модного глянцевого издания.

Алла Мазур после победы над раком сменила имидж: потрясающие фото телеведущей без парика

Алла Мазур без парика появилась на обложке глянцевого журнала Marie Claire. В роскошной фотосессии телеведущая, доказавшая, что победить рак реально, показала свою естественную красоту.

Алла Мазур после победы над раком сменила имидж: потрясающие фото телеведущей без парика

Напомним, что 16 сентября 2020 года Алла Мазур отмечает 55-летний юбилей. По случаю этой важной для себя даты любимица украинской публики поделилась фотографиями на своей страничке в социальной сети Инстаграм.

Алла Мазур после победы над раком сменила имидж: потрясающие фото телеведущей без парика

Очень короткая стрижка, тронутые сединой волосы, едва отросшие после перенесенных курсов химиотерапии, и чарующая улыбка. Это новая и, к счастью, здоровая Алла Мазур. Телеведущая стала звездой очередного выпуска глянцевого журнала, который посвящен «силе духа и смелости быть откровенным».

Алла Мазур после победы над раком сменила имидж: потрясающие фото телеведущей без парика

«Привет, мой новый год! Я жива - и это большое достижение года прошлого. Постояла мысленно на краю - и получила еще больше внутренней свободы. Увидела себя новую — и почувствовала, что этой свободой можно поделиться. И поддержать других. Тех, кто столкнулся с онкологией во время пандемии. Но шанс выздороветь - есть. И чем раньше начать - тем выше», - написала именинница в Инстаграм.

Алла Мазур после победы над раком сменила имидж: потрясающие фото телеведущей без парика

Алла Мазур рассказала, что в свой день рождения записалась на курсы, где будет постигать новые для себя знания и умения. Телеведущая призывает своих подписчиков не бояться принимать себя в горе и в радости, довериться Небу и всегда учиться чему-то новому.

Напомним, в феврале текущего года Алла Мазур готовилась к сложной операции. Журналистка признавалась, что сил у нее на борьбу с раком почти не осталось. К счастью, звезда экранов сумела все преодолеть и выйти победителем.


: Шевченко Лилия, Тудей

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