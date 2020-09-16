Еще один военнослужащий ВСУ умер от коронавируса

Это уже восьмой летальный случай в армии.

В Вооруженных Силах Украины зафиксировали еще одну смерть от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Медицинских Сил ВСУ.

"В связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 15 сентября умер военнослужащий (Ивано-Франковская область)", - говорится в сообщении.

В ВСУ рассказали, что военнослужащий имел хронические сопутствующие заболевания.

"Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента ухудшалось. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой. Военнослужащий также имел хронические сопутствующие заболевания. 15 сентября состояние здоровья больного резко ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, которая не дала положительного результата", - добавили в ВСУ .

По состоянию на 16 сентября в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 630 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1637 военнослужащих. На изоляции находится 779 человек.

За прошедшие сутки в армии зафиксировали 31 новый случай заболевания коронавирусом.

Напомним, сегодня в Украине за сутки от коронавируса выздоровело больше всего пациентов с начала эпидемии - 1514. Также зафиксирован суточный рекорд смертности больных с COVID-19 - 76 случаев.