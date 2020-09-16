Билл Гейтс-старший умер

Отцу основателя Microsoft было 94 года

Отец основателя Microsoft Билла Гейтса американский поверенный и филантроп Уильям Генри Гейтс II умер в возрасте 94 лет.

Об этом сообщил его сын.

"Мой отец был «настоящим» Биллом Гейтсом. Он был всем, чем я пытаюсь быть, и я буду горевать о нем каждый день", - написал Билл Гейтс-младший в твиттере.

My dad was the “real” Bill Gates. He was everything I try to be and I will miss him every day.https://t.co/OnAEsmosNb

— Bill Gates (@BillGates) September 15, 2020

В своем блоге основатель Microsoft написал, что его отец умер 14 сентября в окружении семьи.

Основатель Microsoft отметил, что в детстве отец никогда не позволял ему заниматься тем, чем он уже овладел, подталкивая к изучению нового.

Билл Гейтс-младший рассказал, что безусловная любовь и поддержка родителей много значили для него. Он признался, что это была одна из причин, по которой он не боялся идти на большой риск, например, бросить колледж, чтобы основать Microsoft с Полом Алленом.

По словам 64-летнего Билла Гейтса-младшего, в первые годы после создания компании Microsoft он обращался к отцу за юридической помощью. Билл-Гейтс-старший также помогал и Говарду Шульцу со Starbucks.

Кроме того, Билл Гейтс отметил, что его отец сделал огромный вклад в развитие благотворительности и работы Фонда Билла и Миранды Гейтс, сопредседателем которого он был.

Гейтс отметил, что здоровье его отца ухудшалось, поэтому его смерть не была неожиданной. Американские СМИ сообщают, что Билл Гейтс-старший умер из-за болезни Альцгеймера.

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