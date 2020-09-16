В своем блоге основатель Microsoft написал, что его отец умер 14 сентября в окружении семьи.
Основатель Microsoft отметил, что в детстве отец никогда не позволял ему заниматься тем, чем он уже овладел, подталкивая к изучению нового.
Билл Гейтс-младший рассказал, что безусловная любовь и поддержка родителей много значили для него. Он признался, что это была одна из причин, по которой он не боялся идти на большой риск, например, бросить колледж, чтобы основать Microsoft с Полом Алленом.
По словам 64-летнего Билла Гейтса-младшего, в первые годы после создания компании Microsoft он обращался к отцу за юридической помощью. Билл-Гейтс-старший также помогал и Говарду Шульцу со Starbucks.
Кроме того, Билл Гейтс отметил, что его отец сделал огромный вклад в развитие благотворительности и работы Фонда Билла и Миранды Гейтс, сопредседателем которого он был.
Гейтс отметил, что здоровье его отца ухудшалось, поэтому его смерть не была неожиданной. Американские СМИ сообщают, что Билл Гейтс-старший умер из-за болезни Альцгеймера.