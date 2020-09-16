За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 8 человек

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 8 человек

За минувшие сутки, 15 сентября, в Киеве выявили 356 новых носителей COVID-19. Восемь больных умерли. Среди выявленных новых носителей – 8 медиков.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“Ситуация с распространением вируса остается сложной. За минувшие сутки обнаружили 356 больных. Восемь человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 291 киевлянина. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 18 070”, – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших 184 женщины в возрасте от 18 до 76 лет и 15 девочек от 2 до 15 лет. А также 139 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и 18 мальчиков от 1 до 16 лет. Заболели и 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 38 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 134 человека. Всего коронавирус преодолели 5 519 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 74, Днепровском – 66, Деснянском районе – 45 случаев.

Как сообщала KV, за минувшие сутки, 15 сентября, в Украине выявили 2 958 новых носителей COVID-19. Всего за сутки выписаны 1 514 пациентов.

Напомним, 14 сентября Киев перешел в “оранжевую” карантинную зону. Кроме того, в “оранжевую” зону попали города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области. Это означает, что с понедельника, 14 сентября, в Киеве и указанных городах и районах Киевской области запрещена деятельность хостелов, туристических баз и так далее, кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и при участии не более 100 человек. 

Фото: liga.net


Сергей Албул, КиевВласть

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