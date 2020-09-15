В Киеве напали на стендап-комика
В Киеве группа молодых людей напала на стендап-комика, сценариста и соведущего “Телебачення Торонто” Егора Шатайло. Представителям одной из общественный организаций консервативного толка не понравились шутки над традиционными семейными ценностями.
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“На нашего сценариста и соведущего Егора Шатайло напали несколько десятков человек, повалили его на землю и залили лицо газом. И все из-за шуток”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что это произошло в понедельник, 14 сентября, перед выступлением Егора Шатайло на стендап-концерте в Киеве. Накануне Егор написал пост в Facebook с анонсом своего стендапа “об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты и вкладывать бабки в инновации”.
Несколько десятков молодых человек из общественной организации “Традиції і порядок” пришли на анонсированный стендап-концерт, напали на Егора Шатайло, распылили газ в лицо, заставили извиниться перед народом Украины, выкрикивая лозунги против ЛГБТ, и затем скрылись.
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Фото: “Телебачення Торонто”