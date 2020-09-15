В Киеве напали на стендап-комика

В Киеве напали на стендап-комика

В Киеве группа молодых людей напала на стендап-комика, сценариста и соведущего “Телебачення Торонто” Егора Шатайло. Представителям одной из общественный организаций консервативного толка не понравились шутки над традиционными семейными ценностями. 

Об этом KV стало известно из сообщения творческого объединения “Телебачення Торонто”. 

“На нашего сценариста и соведущего Егора Шатайло напали несколько десятков человек, повалили его на землю и залили лицо газом. И все из-за шуток”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло в понедельник, 14 сентября, перед выступлением Егора Шатайло на стендап-концерте в Киеве. Накануне Егор написал пост в Facebook с анонсом своего стендапа “об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты и вкладывать бабки в инновации”.

Несколько десятков молодых человек из общественной организации “Традиції і порядок” пришли на анонсированный стендап-концерт, напали на Егора Шатайло, распылили газ в лицо, заставили извиниться перед народом Украины, выкрикивая лозунги против ЛГБТ, и затем скрылись. 

Как сообщала KV, на прошлой неделе в столичном Гидропарке избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха. 49-летний пострадавший был госпитализирован. Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Фото: “Телебачення Торонто”


Сергей Албул, КиевВласть

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