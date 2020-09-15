В Киеве ссора между супругами переросла в поножовщину

В одной из квартир на ул. Гаврилишина в Киеве произошел конфликт между гражданскими супругами. В ходе ссоры женщина ножом ранила мужчину в грудь. Пострадавший был госпитализирован в больницу, а женщину задержали правоохранители. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

Правоохранители выяснили, что в арендованной квартире на ул. Гаврилишина между гражданскими супругами возникла ссора, в ходе которой женщина ударила кухонным ножом мужчину. 37-летний пострадавший с проникающим ранением грудной клетки был госпитализирован в больницу. Женщина 1982 года рождения была задержана правоохранителями в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Отмечается, что следователи изъяли из квартиры вещественное доказательство – нож – и направили на его на экспертизу.

По данным пресс-службы, следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по п. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи под процессуальным руководством местной прокуратуры №10 сообщили задержанной о подозрении.

Женщине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

Ранее KV сообщала, что сотрудники полиции Киева задержали 36-летнего мужчину, который подозревается в нанесении смертельного ранения 25-летнему парню. Молодой человек сделал замечание мужчине, который ударил девушку по лицу, после чего получил ножевое ранение в живот, от которого скончался по дороге в больницу.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве