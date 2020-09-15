В одном из зданий на столичной Троещине полгода нет воды
С марта 2020 года в здании на ул. Лифаря, 8 в Деснянском районе Киева нет водоснабжения. Из-за этого организации, расположенные в здании, не могут нормально функционировать и поддерживать помещения в нормальном санитарном состоянии.
Об этом стало известно из материала
Депутат Юрий Зубко (фракция “Солидарность”)
Зубко сообщил, что кроме его общественной приемной депутата Киевсовета, в указанном здании находятся офисы нескольких общественных организаций, Деснянский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, а также ряд других субъектов хозяйствования.
По словам депутата, отсутствие водоснабжения делает невозможной нормальную работу расположенных в здании организаций и существенно усложняет поддержание надлежащего санитарного состояния помещений в условиях текущей эпидемиологической обстановки.
Депутат попросил руководителя главы Деснянской РГА установить причины отсутствия водоснабжения в здании по улице Сержа Лифаря, 8 и устранить их.
Фото: Google Maps