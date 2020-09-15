В одном из зданий на столичной Троещине полгода нет воды

С марта 2020 года в здании на ул. Лифаря, 8 в Деснянском районе Киева нет водоснабжения. Из-за этого организации, расположенные в здании, не могут нормально функционировать и поддерживать помещения в нормальном санитарном состоянии.

Об этом стало известно из материала KV Школы без антисептиков. Рейтинг активности депутатов Киевсовета (31 августа – 6 сентября 2020 года).

Депутат Юрий Зубко (фракция “Солидарность”) пожаловался и.о. главы Деснянской райгосадминистрации (РГА) Ирине Алексеенко , что в здании по ул. Сержа Лифаря, 8 с марта текущего года полностью отсутствует водоснабжение.

Зубко сообщил, что кроме его общественной приемной депутата Киевсовета, в указанном здании находятся офисы нескольких общественных организаций, Деснянский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, а также ряд других субъектов хозяйствования.

По словам депутата, отсутствие водоснабжения делает невозможной нормальную работу расположенных в здании организаций и существенно усложняет поддержание надлежащего санитарного состояния помещений в условиях текущей эпидемиологической обстановки.

Депутат попросил руководителя главы Деснянской РГА установить причины отсутствия водоснабжения в здании по улице Сержа Лифаря, 8 и устранить их.