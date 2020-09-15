Девять медучреждений Киева получили 20 ИВЛ-аппаратов в качестве гуманитарной помощи
Между 9 медицинскими учреждениями Киева распредели 20 аппаратов искусственной вентиляции легких VSmart VFS-510. Аппараты были переданы столичной власти в качестве гуманитарной помощи вьетнамской компанией Vingroup.
Об этом
Согласно сообщению, горбольница № 7 получила 4 аппарата ИВЛ; горбольница № 3 – 2 шт.; горбольница № 4 – 2 шт.; горбольница № 5 – 2 шт.; горбольница № 6 – 2 шт.; Александровская клиническая больница – 2 шт.; Киевский городской центр радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы – 2 шт.; горбольница № 9 – 1 шт., горбольница №10 – 3 шт.
Напомним, столичные горбольницы №№ 1,3, 5, 6, 7, 8,12,15,17 и детская больница № 7 получили 3,5 тыс медицинских защитных костюмов в качестве гуманитарной помощи от управления метрополии Сеула (Республика Корея).
Ранее
Позднее мэр Киева повторно поручил провести служебную проверку в отношении Валентины Гинзбург. 22 июля 2020 года профильная комиссия Киевсовета года признала ее работу неудовлетворительной.
Отметим, Департаментом здравоохранения КГГА с 23 октября 2017 года руководит Валентина Гинзбург. Деятельность указанного департамента до последнего времени курировал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, который 18 апреля 2020 года на время был отстранен от выполнения своих обязанностей.
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