Девять медучреждений Киева получили 20 ИВЛ-аппаратов в качестве гуманитарной помощи

Девять медучреждений Киева получили 20 ИВЛ-аппаратов в качестве гуманитарной помощи

Между 9 медицинскими учреждениями Киева распредели 20 аппаратов искусственной  вентиляции легких VSmart VFS-510. Аппараты были переданы столичной власти в качестве гуманитарной помощи вьетнамской компанией Vingroup.

Об этом KV стало известно из приказа № 932 от 10 сентября 2020 года “О распределении аппаратов искусственной вентиляции легких VSmart VFS-510, предоставленных Vingroup в качестве гуманитарной помощи” Департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Согласно сообщению, горбольница № 7 получила 4 аппарата ИВЛ; горбольница № 3 – 2 шт.; горбольница № 4 – 2 шт.; горбольница № 5 – 2 шт.; горбольница № 6 – 2 шт.; Александровская клиническая больница  – 2 шт.; Киевский городской центр радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы – 2 шт.; горбольница № 9 – 1 шт., горбольница №10 – 3 шт.

Напомним, столичные горбольницы №№ 1,3, 5, 6, 7, 8,12,15,17 и детская больница № 7 получили 3,5 тыс медицинских защитных костюмов в качестве гуманитарной помощи от управления метрополии Сеула (Республика Корея).

Ранее KV сообщала, что распоряжением Киевского городского головы Виталия Кличко от 15 июня 2020 года №360 в отношении Валентины Гинзбург было начато дисциплинарное производство, которое предписано завершить до 9 июля 2020 года и 15 июля доложить результаты мэру города. Основание для проведения дисциплинарного производства в документе не указано. Распоряжением киевского градоначальника от 17 июля 2020 года №436 дисциплинарное производство было закрыто.

Позднее мэр Киева повторно поручил провести служебную проверку в отношении Валентины Гинзбург. 22 июля 2020 года профильная комиссия Киевсовета года признала ее работу неудовлетворительной. 

Отметим, Департаментом здравоохранения КГГА с 23 октября 2017 года руководит Валентина Гинзбург. Деятельность указанного департамента до последнего времени курировал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, который 18 апреля 2020 года на время был отстранен от выполнения своих обязанностей. 

Фото: открытые источники


Оксана Олейникова, КиевВласть

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