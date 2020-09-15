В Киеве зафиксировали наибольшее за все время количество смертей от COVID-19 за сутки

Коронавирус обнаружили у 285 человек.

В Киеве зафиксировали наибольшее за все время количество смертей от COVID-19 за сутки
Фото: kyivcity.gov.ua

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 285 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 285 человек. За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умерли 11 больных. Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян", - сказал он.

Так, по состоянию на 15 сентября в столице уже 17 714 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели 171 женщина в возрасте от 19 до 90 лет и 4 девочки от 6 до 17 лет; а также 106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет и 4 мальчика от 1 года до 15 лет. Заболели в том числе и 17 медиков.

В больницы столицы попали за прошедшие сутки 56 пациентов. Остальные - на самоизоляции.

Выздоровели за сутки 59 человек. Всего коронавирус побороли 5385 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе (70), в Деснянском (39) и в Оболонском районе (37 случаев).

Напомним, в Украине за минувшие сутки в Украине обнаружили 2905 новых случаев коронавируса. Больше всего больных появилось в Тернопольской области (390), меньше всего - в Херсонской (17).

Лидером по общему количеству случаев COVID-19 сейчас является Киев.

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