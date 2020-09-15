За сутки в Украине зафиксировано более 2900 новых носителей коронавируса

По состоянию на 9:00 15 сентября в Украине зафиксировано 159 702 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3264 летальные, 70810 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2905 новых случаев инфицирования коронавируса. Всего проведено 1897688 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1267 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4887 случаев;Волынская область – 6428 случаев;Днепропетровская область – 3430 случаев;Донецкая область – 2154 случая;Житомирская область – 4470 случаев;Закарпатская область – 8756 случаев;Запорожская область – 2503 случая;Ивано-Франковская область – 11 510 случаев;Кировоградская область – 929 случаев;Киев – 17714 случаев;Киевская область – 7079 случаев;Львовская область – 17 243 случая;Луганская область – 620 случаев;Николаевская область – 2114 случаев;Одесская область – 9993 случая;Полтавская область – 1253 случая;Ровенская область – 10 635 случаев;Сумская область – 2553 случая;Тернопольская область – 9624 случая;Харьковская область – 13 160 случаев;Херсонская область – 661 случай;Хмельницкая область – 4058 случаев;Черновицкая область – 12394 случаи;Черкасская область – 2688 случаев;Черниговская область – 2846 случаев.

Также сообщается, что по состоянию на утро 15 сентября 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 3159 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 223 258 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, из-за обнаружения носителей коронавируса в школах Киева на дистанционное обучение перевели 133 класса. Всего среди школьников было обнаружено почти 180 носителей коронавируса.

По состоянию на 14 сентября в 70 учебных заведениях Киевской области выявлены носители коронавируса. Вирус подтвержден у 123 работников учебных заведений и учащихся.