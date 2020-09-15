Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 29,4 млн

Успешно преодолели болезнь и вылечились 21,2 млн человек.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 29,4 млн
Фото: scmp.com

По состоянию на утро 15 сентября в мире зарегистрировали 242 555 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли за сутки - 4 375 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Всего в мире зафиксировано 29 445 847 случаев инфицирования. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 932 746 человек.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 21,2 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений - США, Индия, Бразилия, РоSSия и Перу. Так, больше всего больных в США - 6 749 289; в Индии - 4 926 914; Бразилии - 4 349 544; РоSSии - 1 068 320; Перу - 733 860.

Более всего летальных случаев в США - 199 000; Бразилии - 132 117; Индии - 80 808; Мексике - 70 821; Великобритании - 41 637.

Напомним, в США приостановили испытания вакцины от COVID-19 британской компании AstraZeneca в ожидании расследования серьезного побочного эффекта у пациента.

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