В Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами из-за строительства синагоги

Местные заблокировали проезд к выгребной яме.

В Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами из-за строительства синагоги
Фото: hromadske.ua

В Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами из-за строительства синагоги. На этот раз местные заблокировали подъезд к выгребной яме здания.

Об этом сообщает Hromadske.ua.

Местные заявляют, что синагогу построили с нарушением строительных норм, - из-за нее в помещениях рядом потрескались стены. Также, по их словам, при строительстве захватили часть территории.

Жители жалуются на неогороженный трансформатор на 10 тысяч вольт, на который хасиды якобы льют воду.

В настоящее время местные заблокировали

проезд к выгребной яме грузовым авто с дровами и не пропускали ассенизаторскую машину, которую заказали хасиды.

В Умані знову конфлікт між місцевими жителями й хасидами через синагогу, яку збудували нібито незаконно і в якій проживають приблизно сто паломників — місцеві заблокували під'їзд до вигрібної ями будівлі, повідомляє наша кореспондентка з місця події pic.twitter.com/sSJzihe6jc

— hromadske (@HromadskeUA) September 14, 2020

В синагоге проживают около 100 паломников. Хасиды уверяют, что синагога построена законно, у них есть все документы.

Напомним, ранее в Умани полиция открыла дело на владельца кафе, отказавшегося обслуживать хасидов.

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