В Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами из-за строительства синагоги
Местные заблокировали проезд к выгребной яме.
Фото: hromadske.ua
В Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами из-за строительства синагоги. На этот раз местные заблокировали подъезд к выгребной яме здания.
Об этом сообщает Hromadske.ua.
Местные заявляют, что синагогу построили с нарушением строительных норм, - из-за нее в помещениях рядом потрескались стены. Также, по их словам, при строительстве захватили часть территории.
Жители жалуются на неогороженный трансформатор на 10 тысяч вольт, на который хасиды якобы льют воду.
В настоящее время местные заблокировали
проезд к выгребной яме грузовым авто с дровами и не пропускали ассенизаторскую машину, которую заказали хасиды.
В Умані знову конфлікт між місцевими жителями й хасидами через синагогу, яку збудували нібито незаконно і в якій проживають приблизно сто паломників — місцеві заблокували під'їзд до вигрібної ями будівлі, повідомляє наша кореспондентка з місця події pic.twitter.com/sSJzihe6jc